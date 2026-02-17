Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

Орбан рассказал, как Венгрия помогает США в урегулировании конфликта на Украине

Орбан: Венгрия помогает США лучше понять ситуацию в Европе и конфликт на Украине
Vadim Ghirda/AP

Венгрия помогает США лучше понять ситуацию в Центральной Европе и конфликт на Украине, чтобы способствовать мирному урегулированию. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, передает РИА Новости.

«Было ли это полезно США? Думаю, да. Что действительно интересно, так это смогли ли мы им помочь. Потому что Америка далеко, Центральная Европа сложная, ее трудно понять, и отсюда они видят войну с совершенно другой точки зрения. И именно в этом я пытаюсь помочь им, американцам», — сказал политик.

По словам Орбана, он пытается дать другую перспективу, чтобы США могли сделать правильный выбор в мирном урегулировании.

Утром 17 февраля российская делегация прибыла в Женеву, где состоится третий раунд переговоров России, Украины и США. Как сообщили в МИД Швейцарии, трехсторонние встречи пройдут в закрытом для СМИ формате.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, выбор швейцарского города в качестве площадки для нового раунда переговоров обусловлен соображениями целесообразности и удобства для всех участников.

Ранее эксперт указала на символическое значение Женевы, как площадки для переговоров.
 
Теперь вы знаете
Сколько блинов можно купить на вашу зарплату. Индекс блина – 2026
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!