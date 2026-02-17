«Смещение акцентов»: политолог о возвращении Мединского в переговорный процесс

Состав российской делегации на переговорах в Женеве можно охарактеризовать как политический. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказала политолог Евгения Войко, комментируя возвращение помощника президента РФ Владимира Мединского в процесс урегулирования конфликта на Украине.

«В предыдущих раундах в Эмиратах речь шла в большей степени именно о механизмах прекращения огня и демилитаризации. Военный трек тогда все-таки доминировал. Сейчас мы видим, что включается и запускается параллельно уже политический трек», — сказала эксперт.

На третьем раунде будут обсуждаться более чувствительные вопросы, касающиеся территорий, санкционной повестки и других аспектов урегулирования, считает Войко.

Третий раунд мирных переговоров пройдет в Женеве 17–18 февраля. В них участвуют делегации трех стран — США, России и Украины. Швейцария при этом не будет принимать участия в процессе.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, выбор швейцарского города в качестве площадки для нового раунда переговоров обусловлен соображениями целесообразности и удобства для всех участников.

Представитель Кремля также уточнил, что на этот раз будет обсуждаться более широкий спектр вопросов, при решении которых необходимо присутствие помощника президента РФ Владимира Мединского.

