Польша вряд ли сможет обзавестись собственным ядерным оружием (ЯО), поскольку есть риск, что «опасная игрушка» может быть использована не только для обороны. Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал политолог-полонист Юрий Бондаренко, комментируя заявление польского лидера Кароля Навроцкого о намерении республики заполучить ЯО.

«Я бы не стал соединять личность Навроцкого с Польшей. Хотя там, конечно, в руководстве остается совсем немного мало-мальски адекватных людей, но тем не менее. Оборонительное оружие, защитная функция ядерного оружия и Польша, это вещи несовместимые, они рядом не стояли», — считает эксперт.

Он выразил уверенность, что страны НАТО не готовы вручить Варшаве ключи от мирового апокалипсиса.

15 февраля президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что республика должна обзавестись собственным ядерным потенциалом, потому что находится «на грани вооруженного конфликта». По его словам, создание ЯО — это тот путь, которым должна следовать Варшава, учитывая «потрясения на международной арене и в сфере безопасности». При этом, добавил Навроцкий, необходимо «соблюдать все международные нормы».

Ранее на Западе заявили о масштабном наращивании ядерных сил КНР.