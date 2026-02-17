В сети завирусилось видео пробежки Макрона со своей охраной

Президент Франции Эммануэль Макрон вышел на пробежку в окружении своей охраны в Мумбаи во время официального визита в Индию. Об этом сообщает телеканал India Today.
На кадрах видно, как французский президент бегает по набережной Marine Drive в Мумбаи в сопровождении охранников.
«Эммануэль Макрон, известный своими регулярными тренировками, был одет в повседневную темно-синюю футболку и черные солнцезащитные очки», — говорится в сообщении.
Макрон прибыл в Индию вместе со своей супругой Бриджит Макрон в рамках трехдневного визита, который продлится с 17 по 19 февраля. У него запланирована встреча с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.
16 февраля бывший советник Пентагона и полковник в отставке Дуглас Макгрегор в беседе с газетой Die Weltwoche заявил, что Макрон может захотеть приехать в Россию на фоне неудач Украины на поле боя.
Ранее Макрон поставил дедлайн по сроку повышения конкурентоспособности Евросоюза.