Макрон поставил дедлайн по сроку повышения конкурентоспособности Евросоюза

Макрон захотел сделать Евросоюз более конкурентоспособным к лету
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Евросоюз должен принять конкретные решения о том, как стать более конкурентоспособным к июню. Об этом сообщает Reuters.

По прибытии на неформальный саммит лидеров ЕС президент Франции подчеркнул, что страны блока должны действовать быстро, чтобы получить четкие результаты к лету.

«Важно, чтобы мы действовали быстро и приняли конкретные решения до июня. Затем мы оценим, где мы находимся в июне, и если мы не продвинемся вперед в составе 27 стран, то дадим себе возможность усилить сотрудничество, чтобы двигаться быстрее», – заявил Макрон.

10 февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа вступила в фазу, когда она может надеяться только на себя. Французский лидер подчеркнул, что если ничего не предпринять, «Европа через пять лет будет сметена». По его словам, европейцы находятся «в отчаянии» и больше не понимают, насколько далеко США готовы зайти. Речь идет не только о Гренландии, пояснил Макрон.

Ранее Зеленский оценил идею Макрона восстановить контакты с Россией.
 
