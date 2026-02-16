СМИ: США послали сигнал России и Китаю, затопив собственные корабли

Военно-морские силы (ВМС) США в ходе учений топят свои корабли в качестве предупреждения России и Китаю. Такое мнение выразили в американском издании 19FortyFive.

По данным журналистов, военные США во время учений хотят изучить, как реальные корабли получают повреждения и как работает оружие при стрельбе в реалистичных условиях. В частности, моряки собирают сведения о том, какие повреждения может выдержать корпус, прежде чем корабль затонет.

«Военно-морской флот извлекает много уроков из этих учений», — говорится в материале.

К примеру, в 2024 году в ходе учений Valiant Shield 24 был потоплен списанный десантный корабль класса «Остин» USS Cleveland. Его уничтожили новые американские оперативно-тактические ракеты Precision Strike Missile. В издании отметили, что подобные действия не только позволяют тренировать личный состав в условиях, приближенных к боевым, но и являются предупреждением для потенциальных противников.

До этого военный эксперт, бывший офицер армии США Станислав Крапивник сообщил о беспокойстве американских военных наблюдателей из совместных учений России и Белоруссии «Запад-2025», которые прошли в сентябре 2025 года. По его словам, масштаб маневров стал неожиданностью для западных специалистов, привыкших к утверждениям об истощении российских военных ресурсов. Крапивник считает, что США поняли, что у российских войск все достаточно хорошо, а у них самих — нет. Именно этот диссонанс, по его мнению, и вызвал настоящую тревогу у американцев.

Ранее два корабля ВМС США столкнулись у берегов Южной Америки.