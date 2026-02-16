Российских блогеров призвали диверсифицировать площадки из-за ограничений Telegram

Российским создателям контента посоветовали начать переводить свою аудиторию на другие площадки на фоне ограничений мессенджера Telegram. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказали опрошенные эксперты.

По их мнению, ставку необходимо делать на российские платформы – видеохостинг RuTube, экосистему VK, соцсеть Looky и т.д.

Директор по маркетингу платформы Rafinad (входит в Kokoc Group) Юлия Калинцева отметила, что замедление Telegram — это не повод замирать в ожидании, а сигнал к диверсификации. По словам эксперта, если контент основан на видео, логично усиливать присутствие в «VK Видео». Калинцева добавила, что в Looky можно вести лайфстайл-блоги - публиковать посты с фото и текстом, рилсы и сторис.

С ней согласился all-formance директор i.com Ярослав Варзанов. По его словам, Looky закроет потребности авторов, которые делают упор на визуальный контент, картинки и фото. В качестве основной «фишки» Looky эксперт назвал «возможность интеграции искусственного интеллекта на всех этапах создания и распространения контента».

По его мнению, в числе перспективных площадок для авторов, которые хотят интегрировать коммерческую составляющую в свой контент, — «ВК Клипы» и Wibes.

«Эти сервисы предлагают инструменты для совмещения развлекательного и продающего контента», — сказал он.

Руководитель креативного дивизиона Kokoc Group Василий Ящук уточнил, что при выборе площадок для диверсификации дистрибуции своего контента блогерам следует обращать внимание не только на охваты, но и на то, есть ли у площадки живое комьюнити и команда, которая помогает авторам расти.

Среди площадок, которые имело бы смысл рассмотреть для диверсификации, он выделил RuTube, экосистему VK. В числе перспективных соцсетей эксперт назвал «Одноклассники», которые работают с Silver Age и зрелой аудиторией, а также Looky.

«В lifestyle-сегменте Looky остается чуть ли не единственной точкой присутствия. Кроме того, эта соцсеть характеризуется крайне высокой заинтересованностью и готовностью команды помогать авторам в развитии». — добавил он.

Продюсер рекламных кампаний VK и «Много лосося» Василий Усанов напомнил, что в Looky есть функция дубляжа всего контента из другой соцсети.

«Алгоритмы этой площадки также позволяют блогерам растить свою аудиторию в несколько раз быстрее других площадок», — уточнил эксперт.

По словам Ящука, сейчас эпоха, когда мультиканальная дистрибуция — это не стратегия роста, а стратегия выживания. Калинцева считает, что в выигрыше окажутся те блогеры, действуют стратегически: сохраняют аудиторию на привычных платформах и одновременно формируют точки роста в новых.

Напомним, 10 февраля Роскомнадзор заявил о продолжении «введения последовательных ограничений» в отношении Telegram. Как пояснил представитель службы, Telegram относится к «ряду мессенджеров», в которых не устранены законодательные нарушения и не применяются «реальные меры» противодействия мошенничеству и использованию площадки в преступных и террористических целях.