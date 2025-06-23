Эксперт дала советы по оформлению семейной ипотеки

Прежде чем оформлять ипотеку, семье следует оценить свои финансовые возможности и определить, сможет ли она обслуживать долг. Такой совет в эфире «Радио 1» дала вице-президент Гильдии риелторов Московской области Олеся Пикалова.

«Я советую бесплатно заказать на госуслугах сведения из БКИ, бюро кредитной истории, и вообще посмотреть свой рейтинг и отправить его какому-либо ближайшему специалисту: либо в банк, либо профессионалу по недвижимости, который подскажет, можно ли оформить ипотеку или нет. И уже в зависимости от этого нужно подбирать программы», — сказала эксперт.

Она напомнила, что для оформления ипотечного кредита необходим первоначальный взнос в размере 20%. Однако некоторые застройщики устраивают ловушку покупателям, говоря о его отсутствии, — столь привлекательные предложения отображаются в более высоких процентах или стоимости недвижимости в целом. В результате семья может переплатить 20-30%, предупредила Пикалова.

В июне лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов внес в Госдуму законопроект, предполагающий помощь молодым семьям с детьми в погашении ипотеки.

Документом предлагается предоставить государственную поддержку матери или отцу в возрасте до 26 лет для погашения ипотечных кредитов. Распространить меру планируется на семьи, в которых в период с 1 января 2026 года по 31 декабря 2030 года родится второй ребенок.

Ранее россиян предупредили о резком подорожании новых квартир.