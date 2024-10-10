Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Кадыров: Керимов и два депутата Госдумы заказали меня, объявляю им кровную месть

Кадыров объявил кровную месть якобы заказавшим его Керимову, Барахоеву и Курбанову

close
Вячеслав Прокофьев/POOL/РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил кровную месть сенатору от Дагестана Сулейману Керимову, а также депутатам Госдумы Бекхану Барахоеву и Ризвану Курбанову, если те не докажут, что не планировали покушение на него. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале Кадырова.

Так Кадыров высказался о перестрелке у офиса Wildberries в Москве. По словам чеченского лидера, его «заказали» из-за обычной «бизнес-ситуации». Он утверждает, что у него есть свидетели заказа и даже сумма. Теперь Кадыров объявляет Керимову, Барахоеву и Курбанову кровную месть, если они не докажут обратное.

«Есть свидетели, и есть люди, у которых они меня заказывали, говоря «за сколько вы можете принять заказ», — заявил глава Чечни.

До этого Кадыров заявил, что некоторые люди пытаются придать «национальный окрас» инциденту в офисе Wildberries.

18 сентября у офиса Wildberries в центре Москвы произошел вооруженный конфликт. Основательница маркетплейса Татьяна Ким заявила, что ее муж в сопровождении вооруженной охраны пытался захватить офис компании в Романовом переулке в Москве. Вооруженные люди в масках также пришли в офис Wildberries на «Динамо».

Ранее Бакальчук сообщил о «заморозке» строительства складов Wildberries.

Все новости на тему:
Стрельба в офисе Wildberries
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами