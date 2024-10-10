Кадыров: Керимов и два депутата Госдумы заказали меня, объявляю им кровную месть

Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил кровную месть сенатору от Дагестана Сулейману Керимову, а также депутатам Госдумы Бекхану Барахоеву и Ризвану Курбанову, если те не докажут, что не планировали покушение на него. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале Кадырова.

Так Кадыров высказался о перестрелке у офиса Wildberries в Москве. По словам чеченского лидера, его «заказали» из-за обычной «бизнес-ситуации». Он утверждает, что у него есть свидетели заказа и даже сумма. Теперь Кадыров объявляет Керимову, Барахоеву и Курбанову кровную месть, если они не докажут обратное.

«Есть свидетели, и есть люди, у которых они меня заказывали, говоря «за сколько вы можете принять заказ», — заявил глава Чечни.

До этого Кадыров заявил, что некоторые люди пытаются придать «национальный окрас» инциденту в офисе Wildberries.

18 сентября у офиса Wildberries в центре Москвы произошел вооруженный конфликт. Основательница маркетплейса Татьяна Ким заявила, что ее муж в сопровождении вооруженной охраны пытался захватить офис компании в Романовом переулке в Москве. Вооруженные люди в масках также пришли в офис Wildberries на «Динамо».

Ранее Бакальчук сообщил о «заморозке» строительства складов Wildberries.