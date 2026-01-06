Размер шрифта
Стала известна дата следующего судебного заседания по делу Мадуро

Adam Gray/Reuters

Следующее заседание по делу венесуэльского президента Николаса Мадуро в федеральном суде Южного округа штата Нью-Йорк пройдет 17 марта. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Такое решение по итогам первого появления Мадуро в суде принял председательствующий по делу судья Элвин Геллерштайн. По его словам, следующее судебное заседание состоится 17 марта в 11:00 (17:00 мск).

Адвокат президента Венесуэлы Барри Поллак заявил судье, что позднее намерен добиваться освобождения своего подзащитного под залог, но сейчас на этом не настаивает.

5 января федеральный суд Нью-Йорка провел первое заседание по делу президента Венесуэлы. Главу латиноамериканского государства оставили под стражей и назначили новое слушание. Сам Мадуро отказался признавать вину и назвал себя военнопленным. Дело против него рассматривал судья, выносивший решения не в пользу президента США Дональда Трампа.

Ранее адвокат заявил о президентском иммунитете Мадуро. 

