Дмитриев прокомментировал цитирование комиксов Marvel главным дипломатом ЕС

Дмитриев «похвалил» Каллас за цитирование комиксов Marvel
Liesa Johannssen/Reuters

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал цитирование комиксов Marvel заместителем председателя Европейской комиссии Каей Каллас. Соответствующий пост спецпредставитель президента РФ опубликовал в Х.

«Кая Каллас, главный дипломат ЕС, пообещала к концу своего срока стать умнее и начать читать книги. Она сообщает о хорошем прогрессе — она уже начала читать комиксы Marvel и цитирует их. Так держать, Кая!» — заявил он.

Глава европейской дипломатии, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, обратилась к собравшимся на мероприятии фразой персонажа киновселенной Marvel.

«Европейцы, общий сбор! — и позвольте мне еще раз почерпнуть вдохновение из вселенной Marvel», — сказала она, перефразировал фразу «Мстители, общий сбор!»

Помимо нее, на конференции выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она заявила, что ЕС должен сделать работающей статью 42.7 договора, которая посвящена взаимной обороне и обязывает страны объединения защитить друг друга в случае агрессии.

Ранее Каллас получила премию за «худший покерфейс».
 
