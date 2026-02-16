Министр обороны Финляндии рассказал, с каких пор США станут не нужны Европе

США пока нужны Европе для обеспечения безопасности, в том числе из-за их ядерного потенциала, но ненадолго, заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен в интервью телеканалу Euronews.

«В более долгосрочной перспективе было бы лучше, чтобы европейцы имели свой мощный потенциал. Но в краткосрочной и даже среднесрочной перспективе нам нужны США. Они имеют решающее значение для европейской безопасности», — считает он.

По словам Хяккянена, предложение Франции и Великобритании накрыть остальную часть Европы своим «ядерным зонтиком» — это «хорошая новость», но его не следует рассматривать как замену американских сил ядерного сдерживания.

Глава финского министерства обороны убежден, что ситуация вокруг Гренландии не изменила принципиальной позиции президента США Дональда Трампа по вопросам американо-европейского сотрудничества в рамках НАТО. Хяккянен считает, что Вашингтон сохраняет «железную приверженность» уставу Североатлантического альянса, включая ст. 5 — о коллективной обороне.

Администрация Трампа уже заявила, что не собирается массово выводить американских военных из Европы вопреки возникшим в ЕС опасениям. Постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер отметил, что европейские страны слишком остро отреагировали на планы Вашингтона в отношении Гренландии.

Ранее США пригрозили сократить свое участие в обеспечении безопасности Европы.