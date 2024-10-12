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New Yorker поместил на обложку Алексея Навального

New Yorker поместил на обложку в октябре портрет Алексея Навального

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Condé Nast

На обложку журнала The New Yorker в октябре поместили портрет Алексея Навального. Об этом сообщается на сайте издания.

Отмечается, что номер выйдет 21 октября. В нем будет опубликован отрывок из дневников Навального, которые он вел в последние годы в заключении. В них он в том числе призывает распространять правду, поскольку она является самым мощным оружием. Портрет Навального нарисовал художник Оуэн Смит.

С 2021 года Навальный находился в заключении, после того как суд заменил ему условный срок по делу «Ив Роше» в 3,5 года на реальный. В марте 2022 года мужчину приговорили к девяти годам лишения свободы по делу о мошенничестве и неуважении к суду. В октябре 2022 года Навальному предъявили обвинения в создании и организации экстремистского сообщества, участии в нем, а также в финансировании экстремистской деятельности. 4 августа 2023 года Мосгорсуд приговорил Навального по этому делу к 19 годам колонии особого режима. В декабре 2023 года Навального перевели в ИК-3 «Полярный волк» в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа. 16 февраля стало известно о кончине мужчины из-за «комбинированного заболевания».

Ранее Time поместил на обложку Байдена, в солнцезащитных очках которого отражается Путин.

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