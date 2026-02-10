Захарова вспомнила цитату из Библии на фоне заявлений французских властей

Захарова на фоне заявления Макрона напомнила о «волке в овечьей шкуре»

Разница между миролюбивыми заявлениями посла Франции в Москве Николя де Ривьера и «хамством» президента страны Эммануэля Макрона напоминает выражение «волк в овечьей шкуре» (выражение из Библии — прим. ред.). Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью «России 24».

Дипломат напомнила, что прибывший в Россию в прошлом году Ривьер говорил о планах налаживать отношения между Францией и РФ и явно имел мандат на это. По словам Захаровой, Макрон при этом постоянно угрожает и хамит в адрес российского государства.

Захарова подчеркнула, что невозможно одновременно сочетать деструктивное поведение и попытки найти место для продвижения своих интересов.

«С другой стороны, у нас, и не только у нас, есть специальное выражение для этого — волк в овечьей шкуре», — сыронизировала представитель МИД РФ.

Она предположила, что у Франции «под овечьей шкурой давно не волки, а бараны», учитывая заявления и поведение французов.

Ранее Мария Захарова пошутила о солнцезащитных очках Макрона, назвав его «прозревшим».