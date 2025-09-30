Президент Польши признался, что почти ежедневно советуется с духом маршала

Президент Польши Кароль Навроцкий в интервью польской радиостанции Zet признался, что советуется по важным вопросам с духом польского государственного деятеля, маршала Юзефа Пилсудского.

«Мы разговариваем почти каждый день», — заявил Навроцкий.

Президент Польши рассказал, что разговаривает с духом Пилсудского на разные темы, касающиеся проблем прошлого столетия и текущей мировой повестки. По словам Навроцкого, это и польско-большевистская война 1920 года, и угрозы, которые якобы исходят со стороны России. Часто он говорит с духом о парламенте. Польский лидер утверждает, что Пилсудский и сейчас не изменил своих политических взглядов.

«Мы встречаемся в Бельведере (резиденция Навроцкого, где Пилсудский жил до своих последних дней. — «Газета.Ru»), Польше сейчас очень бы пригодился его опыт», — отметил Навроцкий.

Маршал Юзеф Пилсудский (1867 — 1935) исповедовал ярые русофобские и антисоветсткие убеждения. В числе одного из его политических проектов было ослабление и разделение Советского Союза с помощью поддержки националистических движений. В начале XX века Пилсудский входил в число лидеров, боровшихся за восстановление независимости Польши. В результате майского переворота в 1926 году Пилсудский сосредоточил власть в своих руках, установив авторитарный режим «санации». До конца жизни он занимал пост министра военных дел и дважды исполнял обязанности премьер-министра страны.

Ранее Навроцкий заявил, что не видит проблемы в публичном употреблении снюса.