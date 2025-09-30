На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме увидели проблемы с психическим здоровьем у говорящего с духом Навроцкого

Депутат Чепа счел больным человеком говорящего с духами президента Навроцкого
Newspix/Global Look Press

Беседы президента Польши Кароля Навроцкого с духом маршала Юзефа Пилсудского демонстрируют проблемы с психическим здоровьем главы государства. Об этом NEWS.ru заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

По его словам, над такими вещами «нельзя смеяться», и «вообще над больными не смеются». Однако, когда такие люди занимаются управлением страной, то это становится «очень-очень опасно», сказал Чепа.

«И, к сожалению, вот таких людей с отклонениями становится все больше и больше в политике. Вот это чрезвычайно опасно и обидно», — подчеркнул Чепа.

Президент Польши Кароль Навроцкий дал интервью радиостанции Zet, в котором прокомментировал скандал с публичным употреблением снюса и признался, что почти каждый день советуется с духом польского маршала Юзефа Пилсудского.

Кроме того, он призвал «выбросить бандеровские флаги» из польского общественного пространства и заявил о готовности встретиться с Владимиром Путиным, но назвал лучшим переговорщиком Дональда Трампа. Подробнее — в материале »Газеты.Ru».

Ранее глава МИД Польши причислил Украину к числу «победителей».

