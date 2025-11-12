В МИД России объяснили требование Зеленского по отставкам министров

Мирошник: Зеленский решил рубить хвосты, пока не нашел компромата на себя

Президент Украины Владимир Зеленский, потребовав отставки министров, решил «рубить хвосты», пока на него самого не появился компромат. Об этом ТАСС заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

«Зеленский понимает, что в его интересах купировать скандал как можно быстрее, сдавая излишне засвеченные фигуры [экс-министра юстиции Германа] Галущенко и его креатуры на месте министра энергетики, не позволив продолжаться «сериалу» представления доказательств», — сказала дипломат.

Несколькими часами ранее Зеленский потребовал отставки министра энергетики Светланы Гринчук и экс-министра юстиции Украины Германа Галущенко из-за скандала по делу о коррупции. По словам украинского лидера, решение об отстранении глав ведомств от исполнения обязанностей было принято оперативно.

Накануне у Галущенко прошли обыски. В украинском минюсте отметили, что министр оказывает всевозможное содействие правоохранителям для обеспечения прозрачного расследования.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило в своих соцсетях о масштабной операции по борьбе с коррупцией в сфере энергетики. В качестве иллюстрации к публикации были приложены фотографии с уже изъятыми в ходе обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты.

Ранее в окружении Зеленского заявили о «бомбе замедленного действия» для властей Украины.