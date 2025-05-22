В МИД Польши оценили перспективы создания единой европейской армии

Европейская армия, объединяющая национальные армии разных стран, не появится никогда. Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский в эфире Польского радио.

«Я предостерегаю от использования термина «европейская армия», потому что я считаю, что этого никогда не произойдет. Европейская армия может пониматься некоторыми как совокупность национальных армий, и я считаю, что этого не будет», — сказал министр иностранных дел Польши.

По его словам, то, что Европа создает сейчас, — это не армия, а силы быстрого реагирования.

В феврале президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, не исключил прекращения американской военной помощи Киеву и призвал к созданию Вооруженных сил Европы. Он отметил, что основой для объединенной европейской армии могли быть стать Вооруженные силы Украины (ВСУ).

Кроме того, Зеленский заявил, что Украина не отказывается от планов по вступлению в НАТО. При этом он иронично назвал президента РФ Владимира Путина самым влиятельным членом альянса, поскольку «по его прихоти могут блокироваться решения НАТО».

Ранее Польша и Греция призвали ЕС создать щит противовоздушной обороны.