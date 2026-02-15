В МИД Ирана прокомментировали готовность к компромиссу с США по ядерной сделке

Тахт-Раванчи: Иран может пойти на компромисс с США в обмен на отмену санкций

Заместитель министра иностранных дел Ирана Маджид Тахт-Раванчи в интервью Би-би-си заявил, что Иран готов к компромиссу с США для достижения ядерной сделки, если Вашингтон будет готов обсудить отмену санкций.

По словам министра, второй раунд ядерных переговоров состоится во вторник в Женеве, после того как Тегеран и Вашингтон возобновили обсуждения в Омане ранее в этом месяце.

«[Первоначальные переговоры] прошли более или менее в позитивном направлении, но судить пока рано», — поделился Тахт-Раванчи.

Накануне портал Axios со ссылкой на американских чиновников писал, что Соединенные Штаты Америки планируют достичь сделки с Ираном с помощью усиления давления на иранскую нефть.

По данным журналистов, США хотят усилить экономическое давление параллельно с переговорами и ростом американского военного присутствия на Ближнем Востоке.

12 февраля Трамп заявил, что США необходимо заключить сделку с Ираном. По словам главы Белого дома, ее отсутствие будет «травматично» для Исламской Республики.

Ранее в сенате США усомнились в наличии ресурсов для «всестороннего давления» на Иран.