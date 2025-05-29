Орбан рассказал, во что Брюссель превратил мечту о процветающей Европе

Орбан: Брюссель разрушил мечту о процветающей Европе и превратил ее в кошмар

Брюссель разрушил мечту о процветающей Европе, превратив ее в кошмар и пустив под откос европейское будущее. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в ходе выступления на Конференции консервативных политических действий (CPAC) в Будапеште, передает РИА Новости.

«Наша европейская мечта заключалась в том, что если мы, европейские народы, объединимся, то больше не будет войн, мы сможем жить в процветании и безопасности», — объяснил он.

По словам премьера, ее украл Брюссель и пустил под откос будущее Европы.

«Вместо европейской мечты мы получили кошмар», — подчеркнул Орбан.

Также политик подверг критике поддержку миграции со стороны Брюсселя. Он заявил, что это намеренная замена населения, а не интеграция. По словам Орбана, в настоящее время европейцы не чувствуют себя в безопасности в собственных городах.

Кроме того, компании Европы разоряются, отметил венгерский премьер. Европейцам приходится платить в два-четыре раза больше за электроэнергию и газ, чем в США. Политик сообщил, что зеленый переход разрушает европейскую экономику и постепенно превращается в пародию.

До этого Орбан назвал премьера Грузии Ираклия Кобахидзе героем за непреклонность перед ЕС. Он отметил, что его грузинский коллега «пошел против либерального движения, победил всех» и принес стране крупнейший экономический рост.

Ранее в Венгрии спрогнозировали «иссушение» ресурсов ЕС из-за Украины.