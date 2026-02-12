Размер шрифта
Орбан раскрыл «простой рецепт победы» для Европы

Орбан счел рецептом победы Европы прекращение отправки денег Украине
Bernadett Szabo/Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, отвечая на вопрос о «самом простом рецепте победы для Европы», заявил о необходимости прекратить отправлять деньги Украине. Его слова с саммита лидеров ЕС приводит «Европейская правда».

«Во-первых, остановить войну. Война – это плохо для бизнеса. Ищите мира. Во-вторых, не отправляйте свои деньги кому-то другому, если они вам нужны для вашей конкурентоспособности. Поэтому не отправляйте деньги Украине», — сказал Орбан.

В качестве третьего пункта он назвал максимально снижение цен на энергетические ресурсы.

До этого Орбан заявил, что Евросоюзу нужно выстраивать с Украиной «стратегическое партнерство», а не принимать ее в члены объединения, так как это «ввергнет Европу в войну». Кроме того, он подчеркнул, что план о частичном принятии Украины в 2027 году в ЕС в обход вето Венгрии является объявлением войны Будапешту. По его словам, Брюссель хочет, чтобы к власти в Венгрии пришла партия «Тиса», которая сможет снять вето на вступление Украины в объединение.

Ранее Макрон поставил дедлайн по сроку повышения конкурентоспособности Евросоюза.
 
