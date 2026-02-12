После кратковременного «энергетического перемирия» Вооруженные силы (ВС) России продолжают планомерно уничтожать энергетический, военный и промышленный потенциал противника. Об этом в интервью Tsargrad.tv сообщил военный эксперт Александр Матюшин.

«Помните, в начале СВО, 4-я годовщина начала которой исполняется буквально уже чуть меньше, чем через две недели, наш президент сказал: «Хотите декоммунизации — вы ее получите». Так вот, наши ракетно-бомбовые удары продолжают декоммунизировать Украину», — отметил собеседник издания.

Согласно его прогнозам, впереди у Украины несколько этапов: обесточивание, переезд предприятий в Польшу, маргинализация и растущий конфликт между различными группировками.

Армия России после окончания так называемого «энергетического перемирия» в ночь на 3 февраля нанесла массированный удар по энергетическим объектам Украины. Повреждения получили несколько ТЭЦ и подстанций по всей стране. В Киеве без отопления остались 1170 жилых домов, а в Харькове — 820.

9 февраля директор Центра исследований энергетики Украины Александр Харченко заявил, что 1170 многоэтажек в Киеве остались без отопления до конца зимы. Речь идет о домах, которые зависят от разрушенной обстрелом Дарницкой ТЭЦ. По оценке мэра Киева Виталия Кличко, ее ремонт займет не менее двух месяцев.

Ранее в МИД Литвы заявили об использовании Россией зимы как оружия против украинцев.