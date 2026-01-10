Генерал назвал «элементом подлости» выход Финляндии из Оттавской конвенции

Финляндия вышла из Оттавской конвенции по запрету противопехотных мин, чтобы минировать приграничные с Россией территории. Такое мнение News.ru высказал заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов.

Военный назвал действия Финляндии «элементом подлости». По его словам, финны вышли из Оттавской конвенции только потому, что у них большая граница с Россией, и «оборонять» территорию при недостатке армейских структур и полицейских подразделений очень тяжело. Кроме того, Попов напомнил, что для Финляндии сегодня «врагом номер один» является Москва.

«Вот Финляндии и подсказали, что есть возможность минировать территории. И минировать не только боевыми противопехотными минами, что они будут делать, безусловно, но и ставить противотанковые минные заграждения, сигнальные мины. Это следующий этап, более лояльный по отношению к населению или к войскам», — сказал он.

10 января Финляндия официально вышла из Оттавской конвенции. Финляндия официально уведомила ООН о выходе из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин 10 июля прошлого года. Денонсация соглашения вступает в силу через полгода.

Международная конвенция по запрету противопехотных мин (Оттавская конвенция) закрепляет вывод этого вида оружия из военного арсенала ее стран-участниц, а также запрещает его производство, хранение и передачу.

