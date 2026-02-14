Стало известно о планах Польши и Литвы создать трансграничный полигон

Власти Литвы и Польши планируют создать трансграничный учебный полигон вблизи Калининградской области России. Об этом пишет журнал The National Interest (TNI).

По данным издания, объект хотят разместить в Сувалкском коридоре. Авторы публикации отметили, что в случае реализации инициативы данная территория превратится «в форпост НАТО, укомплектованный польскими и литовскими силами».

Сувалкский коридор — это малонаселенная территория на границе между Литвой и Польшей, через которую эти страны соединены транспортно и энергетически с остальной частью Европейского союза (ЕС). При этом через данную территорию отмечается минимальное расстояние между Белоруссией и Калининградской областью — по географически прямой линии оно составляет 65 км.

12 февраля журналисты поинтересовались у генерального секретаря НАТО Марка Рютте, может ли Россия предпринять шаги по изоляции части территорий Польши и Литвы. Руководитель Североатлантического альянса заявил, что страны — члены военного блока регулярно проводят учения с отработкой различных сценариев и использованием всех имеющихся разведывательных данных. Как он сказал, в случае блокады Сувалкского коридора «реакция будет сокрушительной».

