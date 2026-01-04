СМИ: немецкая разведка прослушивала американских политиков и военных

Федеральная разведывательная служба Германии (БНД) прослушивала телефонные разговоры бывшего президента Соединенных Штатов Америки Барака Обамы, занимавшего этот пост с 2009 по 2017 год. Об этом пишет немецкий журналист, заместитель главного редактора газеты Die Zeit Хольгер Штарк в интервью заместителю главного редактора газеты Bild Паулю Ронцхаймеру.

По утверждению автора, БНД, не имея возможности проникнуть в защищенные сети американской администрации, вела прослушивание разговоров Обамы, когда тот находился на борту Air Force One.

Утверждается, что президент США часто использовал эти полеты для телефонных переговоров с лидерами других государств и членами своего кабинета. В связи со сложностями шифрования в воздухе, эти звонки зачастую имели слабую защиту или не были защищены вовсе.

«БНД знала об этом и определила около десятка частот, которые использовались на Air Force One для этого вида коммуникации», — заявил Штарк.

По его словам, БНД якобы занималась этим «не всегда, систематически — и не по официальному поручению».

Кроме того, Штарк отметил, что БНД прослушивала и звонки экс-госсекретаря Хиллари Клинтон (занимала пост в 2009 - 2013 гг.), а также представителей Вооруженных сил США.

