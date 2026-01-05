Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар США по ВенесуэлеАтака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на Украине
Новости политики

Фон дер Ляйен обвинили в уничтожении Евросоюза

Финский политик Мема заявил, что фон дер Ляйен хочет построить четвертый рейх
Florence Lo/Reuters

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен стремится превратить Евросоюз в четвертый рейх. Такое мнение в интервью ТАСС высказал член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

По его мнению, фон дер Ляйен видит в возможности создания «четвертого рейха» единственный способ поддержания мира в Европе. Парламентарий отметил, что в этом смысле политика главы ЕК на руку президенту России Владимиру Путину. Российский лидер свидетель развала Европейского союза, хотя он ничего не сделал во вред континенту, добавил Мем.

Политик назвал деятельность главы ЕК «полной катастрофой», противоречащей самим принципам создания Евросоюза. Мем напомнил, что изначально ЕС был основан для содействия миру, сейчас же фон дер Ляйен перевооружает Европу и хочет создать европейскую армию.

Фон дер Ляйен часто заявляет, что наибольшей угрозой для Европы является Россия, но правда в том, что она, наряду с такими публичными личностями, как глава евродипломатии Кая Каллас и другими «поджигателями войны», является реальной угрозой распада ЕС, подытожил Мем.

Ранее спецпредставитель Путина заявил, что ЕС не является «реальным игроком».

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27561997_rnd_5",
    "video_id": "record::ce8f6761-f17e-44a6-a930-dfde7f99c209"
}
 
Теперь вы знаете
Мягкие диваны и поза нога на ногу. Как мы сами незаметно разрушаем свои спины
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+