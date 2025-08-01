На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Лукашенко объяснил медленное продвижение ВС РФ жалостью Путина к людям

Лукашенко объяснил «медленные темпы» наступления не как во Вторую мировую войну
true
true
true

Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России ведут наступление везде в зоне военной операции на Украине, «медленно, но верно». Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на пресс-конференции с российским коллегой Владимиром Путиным на Валааме, кадры диалога предоставил Telegram-канал «СМОТРИ».

«Везде идет наступление, пусть небыстро, медленно. Почему медленно? Он (Путин. — «Газета.Ru») говорит — людей жалею», — сказал президент Белоруссии.

Лукашенко добавил, что российские войска все равно наступают, «медленно, но зато уверенно, что не приводит к большим жертвам». Также белорусский лидер заявил, что в Великую Отечественную войну «кинули сотни тысяч» и столько же не вернулось домой.

По мнению белорусского президента, Киев должен «бегом просить» российское руководство сесть за стол переговоров, потому что после Часова Яра российские военные вышли на дорогу на Краматорск и Россия «через полтора-два месяца продвинется еще дальше». Глава союзного государства подчеркнул, что на этом участке фронта не останется оборонительных сооружений, потому что РФ «выгрызет» территории, она их «захватит».

В ответ российский лидер поправил своего белорусского коллегу, указав, что Россия «не захватывает земли, но возвращает свои».

Также Путин обратил внимание, что ВС РФ наступают по всей линии боевого соприкосновения благодаря мужеству и героизму российских бойцов. Глава государства подчеркнул, что за время проведения СВО российские войска не понесли ни одной напрасной потери.

Ранее сообщалось, что ВС РФ перешли к «убойной» тактике после взятия Часова Яра.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами