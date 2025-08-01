Лукашенко объяснил медленное продвижение ВС РФ жалостью Путина к людям

Лукашенко объяснил «медленные темпы» наступления не как во Вторую мировую войну

Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России ведут наступление везде в зоне военной операции на Украине, «медленно, но верно». Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на пресс-конференции с российским коллегой Владимиром Путиным на Валааме, кадры диалога предоставил Telegram-канал «СМОТРИ».

«Везде идет наступление, пусть небыстро, медленно. Почему медленно? Он (Путин. — «Газета.Ru») говорит — людей жалею», — сказал президент Белоруссии.

Лукашенко добавил, что российские войска все равно наступают, «медленно, но зато уверенно, что не приводит к большим жертвам». Также белорусский лидер заявил, что в Великую Отечественную войну «кинули сотни тысяч» и столько же не вернулось домой.

По мнению белорусского президента, Киев должен «бегом просить» российское руководство сесть за стол переговоров, потому что после Часова Яра российские военные вышли на дорогу на Краматорск и Россия «через полтора-два месяца продвинется еще дальше». Глава союзного государства подчеркнул, что на этом участке фронта не останется оборонительных сооружений, потому что РФ «выгрызет» территории, она их «захватит».

В ответ российский лидер поправил своего белорусского коллегу, указав, что Россия «не захватывает земли, но возвращает свои».

Также Путин обратил внимание, что ВС РФ наступают по всей линии боевого соприкосновения благодаря мужеству и героизму российских бойцов. Глава государства подчеркнул, что за время проведения СВО российские войска не понесли ни одной напрасной потери.

Ранее сообщалось, что ВС РФ перешли к «убойной» тактике после взятия Часова Яра.