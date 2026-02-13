Размер шрифта
Политолог не поверил заявлениям советников Зеленского о выводе ВСУ из Донбасса

Политолог Безпалько: Киев вряд ли согласится вывести войска из Донбасса
Сообщения западных СМИ о том, что советники украинского лидера Владимира Зеленского допускают вывод войск из Донбасса — это всего лишь одно из мнений, а не официальная позиция Киева. Об этом в беседе с Tsargrad.tv заявил политолог Богдан Безпалько.

«И потом всегда могут сказать, что в реальности, да, конечно, в каком-то СМИ об этом шла речь, может быть, даже от имени советников Зеленского. Но это их личное мнение, и мнение, которое всего лишь было опубликовано в средствах массовой информации», — пояснил эксперт.

Он подчеркнул, что любые реальные договоренности требуют официальных предложений — сначала непубличных, а затем документированных с соблюдением международного права.

По информации издания The Atlantic, о готовности к «самой жесткой уступке» сообщили два советника Зеленского, их имена не называются. Как отмечается в материале, украинские власти рассматривают возможность провести весной референдум, чтобы легитимизировать территориальный компромисс.

При этом журналисты сообщают, что другие члены ближайшего окружения Зеленского опасаются, что шансы на заключение мира снижаются, а сам украинский президент предпочитает вообще не заключать никакого соглашения, чем заключить плохое.

Ранее на Украине сообщили о недовольстве Зеленского публикациями в СМИ о выборах.
 
