СМИ: неизвестная женщина обвинила Зеленского в торговле людьми

Die Weltwoche: Зеленского заподозрили в торговле женщинами и детьми
MAGO/Andreas Stroh/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский может быть причастен к торговле людьми, пишет издание Die Weltwoche со ссылкой на новые файлы скандального финансиста Джеффри Эпштейна.

«Возможно, мы можем подать заявление на ордер на арест Зеленского за торговлю молодыми женщинами и детьми», — говорится в электронном письме от 25 февраля 2025 года, найденном в архиве Эпштейна.

Отправитель и получатель сообщения неизвестны. Вероятно, это была женщина, отмечают журналисты.

30 января минюст США объявил о публикации более 3 млн страниц из дела Эпштейна. Среди материалов также представлены десятки фотографий обнаженных девушек и упоминаются имена известных личностей.

Эпштейн обвинялся в том, что в период с 2002 по 2005 год организовывал визиты в свой дом в Нью-Йорке и на свой личный остров десятков несовершеннолетних девушек. Следователи выяснили, что самой младшей из них было 14 лет. В августе 2019 года финансиста нашли в полубессознательном состоянии в тюремной камере, спасти его не удалось.

Ранее криминалист объяснил, зачем Эпштейну понадоблась серная кислота.
 
