«И что дальше?»: политолог о референдуме по мирному соглашению с РФ

Политолог Юрий Светов в интервью Tsargrad.tv прокомментировал сообщения западных СМИ о планах Киева провести референдум по мирному соглашению с Россией. Эксперт задался вопросом: даже если провести голосование, что будет, если украинцы скажут «нет», или скажут «да»? И кто воплотит в жизнь результаты кампании?

«Все упирается в детали. Вот это множество деталей, которые кажутся ненужными, они как раз губят любое соглашение. Поэтому вот эти слова, которые мы сейчас услышали, о референдуме по Донбассу — цена им ноль. Вот и все. Никакого смысла в этих словах нет», — сказал Светов.

По его мнению, такие заявления делаются скорее для Запада, чтобы продемонстрировать, что Киев готов к уступкам, но в реальности ни о каких компромиссах речи не идет.

11 февраля издание Financial Times написало, что украинский лидер Владимир Зеленский планирует 24 февраля объявить о выборах главы государства и референдуме по мирному соглашению с РФ. Отмечается, что к такому решению президент Украины пришел в результате давления со стороны США. Оба голосования должны состояться до 15 мая.

