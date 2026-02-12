Дмитриев прокомментировал цитатой из песни Queen отставку в правительстве Британии

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев отреагировал в соцсети X цитатой из песни британской группы Queen на отставку секретаря кабинета министров Великобритании Криса Уормолда.

«Еще один свалился замертво», — процитировал Дмитриев.

10 февраля Дмитриев прокомментировал сообщения в СМИ о возможной отставке Уормолда словами о том, что «все покидают тонущий корабль» премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

До этого газета Guardian сообщала, что Уормолд может уйти в отставку в ближайшие дни на фоне скандала вокруг связей экс-посла Великобритании в США Питера Мандельсона с финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном.

9 февраля глава службы по связям с общественностью премьер-министра Великобритании Стармера Тим Аллан ушел в отставку на фоне скандала вокруг связей бывшего посла Мандельсона и Эпштейна. Он пожелал премьеру Британии и его команде успехов.

8 февраля подал в отставку глава аппарата британского премьера Морган Максуини. Его решение также было продиктовано обстоятельствами, связанными со скандалом с назначением друга Эпштейна послом в США.



