Президент Словакии закрепил в конституции страны положение о двух полах

Президент Словакии Петер Пеллегрини подписал поправки, которые закрепляют в конституции признание только двух полов - мужского и женского. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам политика, необходимо уважать достигнутую солидарность по этому вопросу «во всем политическом спектре» во времена раскола в словацком обществе.

«Поэтому сегодня я подписал поправку к конституции, одобренную 90 голосами депутатов Национального совета Словацкой Республики», – подчеркнул он.

26 сентября национальный совет (парламент) Словакии закрепил в конституции страны определение, признающее только два пола – мужской и женский.

За внесение предложенных правительством поправок проголосовало 90 из 99 присутствовавших на парламентском заседании депутатов. Значительная часть оппозиционных фракций воздержалась от участия в голосовании. Телеканал отметил, что конституционные поправки были одобрены минимальным необходимым числом голосов, согласно действующему законодательству – 90 из 150 членов парламента.

Инициатором внесения поправок выступила ведущая партия правящей коалиции – «Направление – социальная демократия». Роберт Фицо, председатель партии и премьер-министр Словакии, ранее подчеркивал важность противодействия ситуациям, когда люди заявляют о себе как о «вертолете, кошке или собаке».

