Нидерланды захотели лишить Словакию права голоса в ЕС за признание двух полов

Нидерланды захотели лишить Словакию права голоса в Евросоюзе за признание двух полов в обновленной конституции. Об этом сообщило издание Vsquare.

«Правительство Нидерландов рассматривает возможность инициирования процедуры в соответствии со статьей семь в отношении Словакии в связи с недавними изменениями в ее конституции», — говорится в публикации.

Парламент Нидерландов утверждает, что тем самым власти Словакии нарушают европейское законодательства и права ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).

В конце сентября президент Словакии Петер Пеллегрини подписал поправки, которые закрепляют в конституции признание только двух полов — мужского и женского.

26 сентября национальный совет (парламент) Словакии закрепил в конституции страны определение, признающее только два пола – мужской и женский.

За внесение предложенных правительством поправок проголосовало 90 из 99 присутствовавших на парламентском заседании депутатов. Значительная часть оппозиционных фракций воздержалась от участия в голосовании. Телеканал отметил, что конституционные поправки были одобрены минимальным необходимым числом голосов, согласно действующему законодательству – 90 из 150 членов парламента.

Инициатором внесения поправок выступила ведущая партия правящей коалиции – «Направление – социальная демократия». Роберт Фицо, председатель партии и премьер-министр Словакии, ранее подчеркивал важность противодействия ситуациям, когда люди заявляют о себе как о «вертолете, кошке или собаке».

