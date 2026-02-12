Член РВИО Мягков: действия США против Гренландии могут включить в учебники

Новые попытки Вашингтона установить контроль над Гренландией могут быть отражены в российских учебниках истории. Об этом в интервью газете «Взгляд» сообщил научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.

Он также допустил, что в новых версиях учебников будет рассказано о переговорах президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом в Анкоридже.

«Кроме того, в учебниках отразятся ключевые события СВО, подвиги героев и геостратегические успехи российской армии», — отметил Мягков.

Эта работа особенно важна для жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей, добавил он.

В начале января президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтону нужна Гренландия для обеспечения национальной безопасности. По его словам, остров якобы «окружен российскими и китайскими кораблями» — однако в НАТО это не подтверждают.

Подобные идеи глава Белого дома высказывал и во время своего первого президентского срока (2017–2021).

Ранее сообщалось, что Минпросвещения намерено изменить список разрешенных для школ учебников.