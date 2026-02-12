Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

Попытки США заполучить Гренландию предложили включить в учебники истории

Член РВИО Мягков: действия США против Гренландии могут включить в учебники
Jonathan Ernst/Reuters

Новые попытки Вашингтона установить контроль над Гренландией могут быть отражены в российских учебниках истории. Об этом в интервью газете «Взгляд» сообщил научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.

Он также допустил, что в новых версиях учебников будет рассказано о переговорах президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом в Анкоридже.

«Кроме того, в учебниках отразятся ключевые события СВО, подвиги героев и геостратегические успехи российской армии», — отметил Мягков.

Эта работа особенно важна для жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей, добавил он.

В начале января президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтону нужна Гренландия для обеспечения национальной безопасности. По его словам, остров якобы «окружен российскими и китайскими кораблями» — однако в НАТО это не подтверждают.

Подобные идеи глава Белого дома высказывал и во время своего первого президентского срока (2017–2021).

Ранее сообщалось, что Минпросвещения намерено изменить список разрешенных для школ учебников.
 
Теперь вы знаете
Исчезновение Украины и покушение на Трампа. Какие предсказания Жириновского сбылись, а какие — нет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!