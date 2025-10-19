На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Бурятии после массового отравления в школе у 21 человека выявили норовирус

Омбудсмен Штыкина: норовирус выявили у 6 взрослых и 15 детей в бурятской школе
Depositphotos

Норовирус выявили у 21 человека в Ново-Онохойской школе в Республике Бурятия. Об этом в своем Telegram-канале сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Вероника Штыкина.

«На текущий момент подтвержденный диагноз «норовирус» установлен у шести сотрудников и 15 детей образовательного учреждения», — говорится в заявлении.

Омбудсмен подчеркнула, что отслеживает состояние здоровья пострадавших учеников. Штыкина пообещала направить запросы в надзорные органы, чтобы они провели всестороннюю проверку обстоятельств происшествия.

Прокуратура региона в Telegram-канале написала, что уже организовала проверку по факту заболевания несовершеннолетних в школе. Как рассказали в надзорном ведомстве, учащихся как минимум до 21 октября перевели на дистанционное обучение. Сотрудникам прокуратуры предстоит дать оценку соблюдению в образовательном учреждении санитарно-эпидемиологического законодательства.

Утром 19 октября в СМИ появилась информация о массовом отравлении в Ново-Онохойской школе в Бурятии. Telegram-канал «Тивиком News» написал, что всего за медицинской помощью обратились 39 человек. При этом сотрудники местного управления Роспотребнадзора установили, что заболевание носит пищевой характер. Как выяснилось, источниками инфекции стали два сотрудника образовательного учреждения, у которых выявили возбудитель.

Ранее в Бурятии почти полсотни человек отравились готовой продукцией.

