«Не останется ничего»: посол раскрыл, когда Запад потребует территории от Украины

Украина может столкнуться с территориальными претензиями со стороны таких европейских государств, как Польша и Венгрия, если продолжит воевать с Россией «до последнего украинца» и будет игнорировать возможность мирного решения конфликта. Об этом «Газете.Ru» заявил посол по особым поручениям, дипломат Константин Долгов.

«Я считаю, что все зависеть будет от того, на какой точке для того, что сегодня называется Украиной, закончится вооруженный конфликт. Мы об этом говорили и постоянно говорим», — отметил дипломат.

Долгов подчеркнул, что на данный момент киевский режим не отказался от стратегии продолжения конфликта «до последнего украинца». Она приведет Украину лишь к разрушению «остатков украинской государственности», считает собеседник.

«Украина – не суверенное государство в полном смысле этого слова. Эти остатки будут разрушены. И тогда в этой ситуации, конечно, можно ожидать, что территориальные претензии будут появляться со стороны ряда других стран», — заявил Долгов, отметив, что в первую очередь речь может пойти о Польше и Венгрии.

У Украины есть шанс сохранить свою территориальную целостность, добавил дипломат. Для этого Киеву необходимо пойти на урегулирование украинского кризиса политико-дипломатическим путем, указал посол.

«Если Киев, куда его толкают, [пойдет] дальше по пути разрушения государственности остатков, подчеркиваю, остатков государственности, тогда, возможно все. И я думаю, что не останется, собственно, вообще там ничего от вот этой нынешней карты Украины», — подытожил он.

Долгов подчеркнул, что не оправдывает никакие потенциальные территориальные претензии, так как речь идет именно о деструктивной политике Киева, которая расходится с международно-правовыми и гуманитарными нормами.

До этого отставной офицер ВС США Станислав Крапивник заявлял, что западные страны уже приступили к формированию территориальных претензий к Украине.

По его словам, территориальные претензии к Украине есть у Польши, Венгрии, Молдавии и Румынии.

