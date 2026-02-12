Политтехнолог не поверил планам Киева отправить делегацию в Москву

Политтехнолог Михаил Павлив в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал сообщения СМИ о том, что украинская делегация может отправиться с визитом в Москву. Эксперт назвал эту информацию «вбросом», ориентированным на западную аудиторию.

По его мнению, украинский лидер Владимир Зеленский, по крайней мере на данном этапе, не рискнет отправлять перговорщиков в РФ, поскольку такой шаг несет избыточную символическую нагрузку.

«Целей никаких нет дополнительных у такого визита, ведь не важно, где происходят переговоры. Есть какое-то символическое содержание, тем не менее. По большому счету цель вброса — это демонстрация готовности к переговорам где угодно и как угодно», — сказал Павлив.

При этом он не исключил, что новый раунд российско-украинских переговоров может состояться в ближайшее время.

О том, что Украина может отправить свою делегацию в Москву на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным стало известно накануне. По данным украинских СМИ, об этом уже раздумывают в Киеве. Предположительно, переговорщиков через Польшу доставят в российскую столицу самолетом. Посредниками и гарантами безопасности в этом случае выступят представители команды главы Белого дома Дональда Трампа. Действительно ли украинские делегаты готовы ехать в Москву и что об этом думают в России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее власти Украины пообещали «никогда не признавать» Донбасс российским.