Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

Политтехнолог не поверил планам Киева отправить делегацию в Москву

Политтехнолог Павлив: Киев не решится отправить переговорную делегацию в Москву
Pavel L/Shutterstock/FOTODOM

Политтехнолог Михаил Павлив в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал сообщения СМИ о том, что украинская делегация может отправиться с визитом в Москву. Эксперт назвал эту информацию «вбросом», ориентированным на западную аудиторию.

По его мнению, украинский лидер Владимир Зеленский, по крайней мере на данном этапе, не рискнет отправлять перговорщиков в РФ, поскольку такой шаг несет избыточную символическую нагрузку.

«Целей никаких нет дополнительных у такого визита, ведь не важно, где происходят переговоры. Есть какое-то символическое содержание, тем не менее. По большому счету цель вброса — это демонстрация готовности к переговорам где угодно и как угодно», — сказал Павлив.

При этом он не исключил, что новый раунд российско-украинских переговоров может состояться в ближайшее время.

О том, что Украина может отправить свою делегацию в Москву на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным стало известно накануне. По данным украинских СМИ, об этом уже раздумывают в Киеве. Предположительно, переговорщиков через Польшу доставят в российскую столицу самолетом. Посредниками и гарантами безопасности в этом случае выступят представители команды главы Белого дома Дональда Трампа. Действительно ли украинские делегаты готовы ехать в Москву и что об этом думают в России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее власти Украины пообещали «никогда не признавать» Донбасс российским.
 
Теперь вы знаете
Исчезновение Украины и покушение на Трампа. Какие предсказания Жириновского сбылись, а какие — нет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!