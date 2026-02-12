Размер шрифта
Политика

Писториус поддержал идею Зеленского о дате членства Украины в Евросоюзе

Глава МО ФРГ Писториус счел возможным определить точную дату членства Киева в ЕС
Heiko Becker/Reuters

Министр обороны Германии Борис Писториус счел возможным выработать реалистичную
договоренность о дате вступления Украины в Евросоюз, как того требует президент Владимир Зеленский, об этом сообщает «Европейская правда».

Главу МО ФРГ попросили прокомментировать слова Зеленского о том, что Киев нуждается в точной дате вступления в Евросоюз, поскольку это является частью архитектуры безопасности. В ответ Писториус заявил, что считает это реалистичным.

По его словам, «конкретная дата всегда возможна». Однако этот вопрос требует отдельной проработки, подчеркнул министр. Писториус заметил, что дата членства Украины в ЕС – «не то, что можно определить под влиянием момента».

9 февраля Bloomberg сообщил, что у ЕС есть сразу несколько планов принятия Украины в ЕС. В декабре 2025 года СМИ написали, что Украину могут принять в ЕС в 2027 году, что поспособствует развитию в стране торговли и инвестиций, а также может понизить уровень коррупции.

В январе президент Украины Владимир Зеленский также заявлял, что Украина технически готова открыть все кластеры в переговорах по вступлению в ЕС в 2026 году, а в 2027 году Киев будет полностью готов вступить в ЕС.

Ранее Зеленский оценил вероятность завершения конфликта с Россией к лету.
 
