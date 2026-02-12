Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

Дипломат объяснил, почему на самом деле США не предавали анкориджские соглашения

Ассоциация дипломатов РФ: США не предавали соглашения с Аляски – их просто нет
alexkich/Shutterstock/FOTODOM

В России начали говорить о нарушении американской стороной договоренностей, достигнутых на Аляске. Однако такие заявления ошибочны – Вашингтон не предавал никаких «анкориджских» соглашений, так как их просто нет, заявил зампред Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов. Публике никакие договоренности не представляли, поэтому подобные претензии звучат странно, подчеркнул он в беседе с Общественной Службой Новостей.

«Никаких существенных утечек из Анкориджа не было. Суть договоренностей не была обнародована. Об этих договоренностях очень обтекаемо говорили, — пояснил эксперт. – Как мы можем комментировать то, что мы с вами не видели? Я не знаю. Но многие комментируют, и я этим просто восхищаюсь».

Он пояснил, что договоренности лидеров РФ и США на Аляске в любом случае выступали как основа для будущих документов, а по факту самих переговоров никаких соглашений с конкретными пунктами не подписывалось. Таким образом, в Анкоридже речь шла о подготовительной работе для будущих переговоров, в том числе по украинской теме разговор был предварительный и приблизительный, подчеркнул Бакланов.

По словам дипломата, с учетом этих обстоятельств крайне сложно говорить о динамике урегулирования конфликта. Ориентироваться нужно на поставленные цели, в первую очередь – денацификация и демилитаризация Украины, смена режима, но речи об этом пока не идет, заключил эксперт.

Напомним, на днях глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия приняла предложение США по Украине на переговорах в Анкоридже. Это значит, что проблема должна быть решена, однако Вашингтон оказался не готов к своим же идеям. В то же время министр подчеркнул, что Штаты слышат аргументы Москвы по конфликту на Украине, однако обсуждение подобных деталей лишь после прекращения боевых действий не устраивает российскую сторону, поскольку невозможно «торговаться тем, что тебе не принадлежит».

Ранее политолог раскрыл тактику США после переговоров в Анкоридже.
 
Теперь вы знаете
Исчезновение Украины и покушение на Трампа. Какие предсказания Жириновского сбылись, а какие — нет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!