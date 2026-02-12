Дипломат объяснил, почему на самом деле США не предавали анкориджские соглашения

В России начали говорить о нарушении американской стороной договоренностей, достигнутых на Аляске. Однако такие заявления ошибочны – Вашингтон не предавал никаких «анкориджских» соглашений, так как их просто нет, заявил зампред Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов. Публике никакие договоренности не представляли, поэтому подобные претензии звучат странно, подчеркнул он в беседе с Общественной Службой Новостей.

«Никаких существенных утечек из Анкориджа не было. Суть договоренностей не была обнародована. Об этих договоренностях очень обтекаемо говорили, — пояснил эксперт. – Как мы можем комментировать то, что мы с вами не видели? Я не знаю. Но многие комментируют, и я этим просто восхищаюсь».

Он пояснил, что договоренности лидеров РФ и США на Аляске в любом случае выступали как основа для будущих документов, а по факту самих переговоров никаких соглашений с конкретными пунктами не подписывалось. Таким образом, в Анкоридже речь шла о подготовительной работе для будущих переговоров, в том числе по украинской теме разговор был предварительный и приблизительный, подчеркнул Бакланов.

По словам дипломата, с учетом этих обстоятельств крайне сложно говорить о динамике урегулирования конфликта. Ориентироваться нужно на поставленные цели, в первую очередь – денацификация и демилитаризация Украины, смена режима, но речи об этом пока не идет, заключил эксперт.

Напомним, на днях глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия приняла предложение США по Украине на переговорах в Анкоридже. Это значит, что проблема должна быть решена, однако Вашингтон оказался не готов к своим же идеям. В то же время министр подчеркнул, что Штаты слышат аргументы Москвы по конфликту на Украине, однако обсуждение подобных деталей лишь после прекращения боевых действий не устраивает российскую сторону, поскольку невозможно «торговаться тем, что тебе не принадлежит».

Ранее политолог раскрыл тактику США после переговоров в Анкоридже.