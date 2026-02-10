Состоявшиеся в Анкоридже российско-американские переговоры подтвердили, что доверять Западу нельзя, так как он ведет свою игру. Сейчас США делают вид, что никаких договоренностей не было, что заставляет российскую сторону настаивать на урегулировании украинского конфликта на поле боя, заявил гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин.

«У США сейчас своя игра. В данный момент они делают вид, что «ни о чем в Анкоридже не договаривались», что лишний раз подтвердило устоявшееся мнение российской стороны, что «западу верить нельзя»», — подчеркнул политолог в беседе с Общественной Службой Новостей.

Он добавил, что такая тактика со стороны американской администрации заставляет Москву сосредоточиться на ситуации и результатах, достигнутых на поле боя – именно это, по мнению Мухина, является на данный момент консенсусом.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия приняла предложение США по Украине на переговорах в Анкоридже. Это значит, что проблема должна быть решена, однако Вашингтон оказался не готов к своим же идеям. В то же время министр подчеркнул, что Штаты слышат аргументы Москвы по конфликту на Украине, однако обсуждение подобных деталей лишь после прекращения боевых действий не устраивает российскую сторону, поскольку невозможно «торговаться тем, что тебе не принадлежит».

