Политика

Лавров заявил, что Россия приняла предложение США по Украине

Лавров: Россия приняла предложение США по Украине, проблема должна быть решена
Сергей Гунеев/РИА Новости

Россия приняла предложение США по Украине, проблема должна быть решена. Об этом в интервью для международной сети TV BRICS заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Нам говорят, что надо решить украинскую проблему. В Анкоридже мы приняли предложение Соединенных Штатов. Если подходить по-мужски, то они предложили - мы согласились, значит, проблема должна быть решена», — сказал Лавров.

По его словам, для Москвы была важна позиция Вашингтона и «неважно, что сказали бы в Киеве или пещерные русофобы в ЕС».

До этого глава МИД Украины Андрей Сибига заявил об «импульсе» в российско-украинских переговорах. По его словам, не решены лишь несколько сложных вопросов. В частности, речь о территориях. Сибига отметил, что Киев никогда не признает Донбасс и Крым российскими, так как это «дело принципа». Самые «деликатные» вопросы должны решать главы государств, а урегулировать конфликт «может только Трамп», добавил министр.

Ранее Бабиш заявил, что заключить мир на Украине можно было вскоре после начала конфликта.
 
