Песков не увидел ничего нового в словах Зеленского, назвавшего РФ «агрессором»

Песков заявил, что в словах Зеленского о переговорах в Москве нет ничего нового

Заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что он считает Россию «агрессором», не несет в себе ничего нового. Об этом в ходе регулярного брифинга с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он прокомментировал отказ главы соседнего государства ехать в Москву на встречу с российским лидером Владимиром Путиным.

«Это не новое заявление Зеленского, он несколько раз заявлял [об этом], поэтому здесь нет новации», — сказал представитель Кремля.

28 января помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что Зеленский приглашен в Москву на переговоры с Путиным. По его словам, российская сторона готова гарантировать безопасность украинского лидера, если он согласится на эту встречу.

Однако глава Украины категорически отверг возможность переговоров с Путиным в столице РФ. Как отметил политик, его поездка в российскую столицу также невозможна, как и проведение встречи с Путиным в Киеве.

12 февраля Зеленский заявил, что Россия якобы является «агрессором» в конфликте. По этой причине он не может отправиться на переговоры в Москву, объяснил глава государства.

Ранее Зеленский оценил возможность завершения конфликта между РФ и Украиной к лету.