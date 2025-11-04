На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин утвердил поручения по итогам ВЭФ

Путин поручил поддержать семьи и развивать бизнес на Дальнем Востоке
true
true
true
close
Александр Казаков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений, сформированных по итогам Восточного экономического форума. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Согласно документу, правительству поручено рассмотреть вопросы, связанные с развитием добычи и производства редких и редкоземельных металлов, а также со строительством мультимодальных транспортно-логистических центров в регионах Дальнего Востока.

К 2030 году на территории Дальневосточного федерального округа и в арктических районах планируется создать не менее десяти промышленных парков, технопарков и бизнес-парков для поддержки малого и среднего предпринимательства.

Кроме того, правительству поручили расширить действие программы «Дальневосточная и арктическая ипотека». Теперь она будет распространяться на семьи, где третий или последующий ребенок родился после 1 января 2024 года, а также на сотрудников государственных и муниципальных образовательных организаций, работающих в этих регионах.

Ранее Путин поручил увеличить количество потребляемой рыбы в рационе россиян.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами