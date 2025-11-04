Путин утвердил поручения по итогам ВЭФ

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений, сформированных по итогам Восточного экономического форума. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Согласно документу, правительству поручено рассмотреть вопросы, связанные с развитием добычи и производства редких и редкоземельных металлов, а также со строительством мультимодальных транспортно-логистических центров в регионах Дальнего Востока.

К 2030 году на территории Дальневосточного федерального округа и в арктических районах планируется создать не менее десяти промышленных парков, технопарков и бизнес-парков для поддержки малого и среднего предпринимательства.

Кроме того, правительству поручили расширить действие программы «Дальневосточная и арктическая ипотека». Теперь она будет распространяться на семьи, где третий или последующий ребенок родился после 1 января 2024 года, а также на сотрудников государственных и муниципальных образовательных организаций, работающих в этих регионах.

