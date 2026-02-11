Трамп намерен добиться отказа Ирана от ядерного оружия

Президент США Дональд Трамп намерен достичь соглашения с Ираном, которое гарантирует отсутствие у Тегерана ядерного оружия. Об этом заявил заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, пишет РИА Новости.

Вместе с тем, американский президент рассматривает различные варианты действий в отношении Тегерана.

«Если нам не удастся заключить сделку, тогда на столе остается другой вариант. Поэтому я думаю, что президент продолжит сохранять за собой различные варианты действий», — сказал Вэнс.

Трамп в свою очередь уже заявил, что Иран хочет заключить сделку с США с отказом от ядерной программы. Отказ Ирана от сделки с США был бы «глупым шагом», уверен он.

6 февраля в столице Омана прошли переговоры Ирана и США по ядерной программе Исламской Республики. Встреча стала первой после длительной паузы из-за обострения ирано-израильского конфликта в июне 2025 года. Исламская республика и Соединенные Штаты к тому времени провели пять раундов консультаций.

Ранее Трамп предостерег верховного лидера Ирана.