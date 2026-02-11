Медведев заявил, что Трамп поделил все страны на «две колонки»

Медведев: Трамп поделил все страны на две группы

Президент США Дональд Трамп разделил все страны на «две колонки», отнеся к врагам Вашингтона даже некоторые страны НАТО. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, пишет РИА Новости.

«Он (Трамп - ред.) всех поделил на две колонки, и говорит: «Это вот наши друзья, мы с ними работаем, мы им пошлины снижаем. А это наши враги»», — сказал Медведев.

Он добавил, что американский президент сделал это «настолько нахраписто», что некоторые члены НАТО «обалдели просто от этого».

До этого Дмитрий Медведев назвал одним из достоинств американского президента Дональда Трампа то, что он не является русофобом.

Зампред Совбеза отметил, что Трамп стремиться остаться в истории миротворцем. Зампред Совбеза также высказал мнение о том, что при Трампе российско-американские контакты стали намного более продуктивными. И это «идет на пользу делу».

Ранее Медведев задался вопросом, на что готов Трамп ради Гренландии.