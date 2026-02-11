Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеПереговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Политика

Медведев заявил о попытках недругов зачеркнуть культурное наследие России

Медведев заявил, что не ожидал попыток зачеркнуть культурное наследие России
Екатерина Штукина/РИА Новости

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что не ожидал от недружественных стран попыток полностью перечеркнуть российское культурное наследие. Об этом сообщает ТАСС.

Заявление было сделано во время выступления на заседании партии «Единая Россия», посвященного разработке Народной программы к выборам в Госдуму 2026 года. Анонсируя предстоящую работу, Медведев подчеркнул, что действия Запада стали для него неприятной неожиданностью.

«Просто так сказать «Мы должны отказаться от России», от страны, которая <...> дала огромное количество писателей, поэтов и художников; все это поставить на паузу, маркировать красным, сказать «Этих показывать нельзя» — это удивительно», — сказал Медведев.

5 февраля президент России Владимир Путин на открытии Года единства народов РФ заявил, что на протяжении истории формирования страны одним из ключевых принципов было полное уважение к культуре, традициям и духовным ценностям народов, которые входили в нее. Именно поэтому базовые ценности у россиян являются общими, заявил глава государства.

Президент также напомнил исторические примеры объединения народа России для защиты страны от внешних угроз, в том числе во времена Смутного времени, нашествия Наполеона и нацистов.

Ранее был подписан меморандум о национальном музыкальном инструменте России.
 
Теперь вы знаете
«Бог Кузя» вернулся. Как самый богатый сектант России строит новую бизнес-империю после тюрьмы
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!