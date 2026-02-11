Медведев заявил о попытках недругов зачеркнуть культурное наследие России

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что не ожидал от недружественных стран попыток полностью перечеркнуть российское культурное наследие. Об этом сообщает ТАСС.

Заявление было сделано во время выступления на заседании партии «Единая Россия», посвященного разработке Народной программы к выборам в Госдуму 2026 года. Анонсируя предстоящую работу, Медведев подчеркнул, что действия Запада стали для него неприятной неожиданностью.

«Просто так сказать «Мы должны отказаться от России», от страны, которая <...> дала огромное количество писателей, поэтов и художников; все это поставить на паузу, маркировать красным, сказать «Этих показывать нельзя» — это удивительно», — сказал Медведев.

5 февраля президент России Владимир Путин на открытии Года единства народов РФ заявил, что на протяжении истории формирования страны одним из ключевых принципов было полное уважение к культуре, традициям и духовным ценностям народов, которые входили в нее. Именно поэтому базовые ценности у россиян являются общими, заявил глава государства.

Президент также напомнил исторические примеры объединения народа России для защиты страны от внешних угроз, в том числе во времена Смутного времени, нашествия Наполеона и нацистов.

Ранее был подписан меморандум о национальном музыкальном инструменте России.