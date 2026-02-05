Президент России подчеркнул общность ценностей народов страны на открытии Года единства

Россия — многонациональная страна, на протяжении истории ее формирования одним из ключевых принципов было полное уважение к культуре, традициям и духовным ценностям народов, которые входили в нее. Именно поэтому базовые ценности у россиян являются общими, заявил глава государства Владимир Путин на открытии Года единства народов России.

Мероприятие состоялось при участии всех 89 регионов страны в рамках федерального просветительского марафона «Россия — семья семей» общества «Знание» в Национальном центре «Россия». Отдельно президент России рассказал о единстве в зоне спецоперации.

«Наши бойцы, наши герои на линии фронта, обращаются, несмотря на разное этническое происхождение и разницу в религии, друг к другу: «Брат!» И это очень дорогого стоит. Это и подчеркивает наше непобедимое единство. Это именно то, что лежит в основе наших достижений в самых разных областях и наших побед», — подчеркнул глава государства.

Президент также напомнил исторические примеры объединения народа России для защиты страны от внешних угроз, в том числе во времена Смутного времени, нашествия Наполеона и нацистов.

«На нас двигались тогда тоже разноплеменные армии. Они тоже были объединены, но их объединение было основано на совершенно других принципах: их объединяло желание наживы, желание «оттяпать» у нас что-то. А нас объединяло стремление все сохранить — нашу общую землю, наши семьи, нашу культуру, наши традиции. Такое единство является самым мощным и самым сильным», — отметил президент России.

Фестиваль «Россия — семья семей» объединил более пяти тыс. молодых людей — представителей 194 народов РФ, а также гостей из ближнего зарубежья.

Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова отметила уникальность каждого народа России и подчеркнула, что отличительной чертой взаимодействия всегда были взаимопонимание и единство.

В ходе марафона государственные деятели, ученые, мастера культуры и спорта, Герои России обсудили с молодежью роль русского языка, культурного наследия, значение единства и достижения страны в различных сферах.

Также в рамках программы марафона участники приняли участие в мастер-классах, интерактивных выставках, показах народных костюмов и гастрономических событиях.

Особый интерес вызвали мультимедийная экспозиция «Герои спецоперации: подвиг единства» и выставка «Книга сказок», посвященная русским сказаниям, легендам и эпосу народов России.

Кроме того, в рамках фестиваля прошла регистрация участников на Международный фестиваль молодежи 2026 года и Фестиваль молодого искусства «Таврида.АРТ».