Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеПереговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Политика

Политолог оценил планы Франции передать Киеву истребители Mirage 2000

Политолог Федоров: Париж показал свою готовность поддерживать Киев
Cody Froggatt/Keystone Press Agency/Global Look Press

Поставка Украине истребителей Mirage 2000 — это скорее символический жест Франции, поскольку самолеты не повлияют на ход боевых действий. Такое мнение в в интервью «Новости Mail» высказал ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров.

«Считать поставки двух списанных самолетов значительной помощью, которая укрепит украинские ВВС, это смешно. Скорее всего, это чисто символический жест, который говорит о том, что Франция собирается и дальше накачивать оружием Украину», — сказал эксперт.

По его словам, несмотря на заявления французского лидера Эммануэля Макрона о желании наладить диалог с Россией, конструктивных действий со стороны Парижа не наблюдается. Поэтому Москве пока не о чем говорить с Францией и Европой в целом, уверен Федоров.

9 февраля глава украинского министерства обороны Михаил Федоров в своем Telegram-канале сообщил, что в настоящее время Франция готовится к передаче Украине дополнительных истребителей Mirage 2000. При этом он не стал уточнять число самолетов, которые будут отданы Киеву.

3 февраля Макрон заявил, что подготовка его контактов с Путиным ведется на техническом уровне. По словам французского лидера, параллельно по этому вопросу ведутся консультации с европейскими партнерами и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее во Франции оценили информацию о возможных выборах на Украине.
 
Теперь вы знаете
Врачи раскрыли 5 причин, почему женщин часто тянет в туалет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!