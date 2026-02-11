Политолог оценил планы Франции передать Киеву истребители Mirage 2000

Поставка Украине истребителей Mirage 2000 — это скорее символический жест Франции, поскольку самолеты не повлияют на ход боевых действий. Такое мнение в в интервью «Новости Mail» высказал ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров.

«Считать поставки двух списанных самолетов значительной помощью, которая укрепит украинские ВВС, это смешно. Скорее всего, это чисто символический жест, который говорит о том, что Франция собирается и дальше накачивать оружием Украину», — сказал эксперт.

По его словам, несмотря на заявления французского лидера Эммануэля Макрона о желании наладить диалог с Россией, конструктивных действий со стороны Парижа не наблюдается. Поэтому Москве пока не о чем говорить с Францией и Европой в целом, уверен Федоров.

9 февраля глава украинского министерства обороны Михаил Федоров в своем Telegram-канале сообщил, что в настоящее время Франция готовится к передаче Украине дополнительных истребителей Mirage 2000. При этом он не стал уточнять число самолетов, которые будут отданы Киеву.

3 февраля Макрон заявил, что подготовка его контактов с Путиным ведется на техническом уровне. По словам французского лидера, параллельно по этому вопросу ведутся консультации с европейскими партнерами и президентом Украины Владимиром Зеленским.

