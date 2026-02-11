Дмитриев высмеял Каллас за «европейское достоинство»

Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал в социальной сети Х заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас о проявлении «европейского достоинства» на Олимпиаде.

«Кая Каллас провоцирует папочку [президента США Дональда] Трампа и его команду», — написал Дмитриев.

Таким образом спецпредставитель президента РФ прокомментировал заявление главы дипслужбы ЕС о неодобрительном гуле зрителей в адрес американского вице-президента Джей Ди Вэнса на церемонии открытия Олимпийских игр.

Дмитриев уточнил, что в связи со своими высказываниями Каллас может столкнуться с последствиями. При этом он использовал сленговую аббревиатуру FAFO, которая расшифровывается как «Fool around, find out» («Поваляй дурака, выяснишь»).

7 февраля на церемонии открытия XXV зимних Олимпийских игр 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо зрители на стадионе «Сан-Сиро» встретили свистом и американскую делегацию спортсменов. Такая же реакция была, когда на большом экране стадиона показали вице-президента США Джей Ди Вэнса.

Ранее Вэнс публично показал неприличный жест критикам Трампа.