Каллас назвала «европейской гордостью» освистывание вице-президента США на Олимпиаде

Politico: Каллас назвала освистывание Вэнса признаком «европейской гордости»
Yves Herman/Reuters

Зрители церемонии открытия Олимпийских игр 2026 года, которые освистали вице-президента США Джей Ди Вэнса, проявили «европейскую гордость». Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас, передает газета Politico.

«Я думаю, мы слышали много не очень приятных слов от США в адрес Европы. Конечно, у нашей публики тоже есть гордость, европейская гордость. И это заметно», — сказала она.

На церемонии открытия XXV зимних Олимпийских игр 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо зрители на стадионе «Сан-Сиро» встретили свистом и неодобрительными возгласами американскую делегацию спортсменов. Такая же реакция была, когда на большом экране стадиона показали вице-президента США Джей Ди Вэнса и его супругу Ушу.

Всего в церемонии открытия Олимпийских игр приняли участие 92 делегации. Также 13 российских спортсменов, получивших приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК), согласились участвовать Олимпиаде. Последними из списка приглашение приняли горнолыжники Семен Ефимов и Юлия Плешкова, а также саночники Дарья Олесик и Павел Репилов.

Ранее Вэнс публично показал неприличный жест критикам Трампа.
 
